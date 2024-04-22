В Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели»

В суд Новосибирска направили дело управляющей пансионата на Инской, где избили пенсионера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение в отношении управляющей пансионатом «Рэмели» Елены Наумовой. Ее обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, женщина управляла филиалом пансионата на улице Инской. Там были нарушены требования пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологические нормы. Помимо этого, нарушалось право граждан, которые находились там, на получение медицинской помощи.

В июле 2023 года ее отправили под домашний арест.

В данный момент уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Ранее стало известно, что в филиалах пансионата избивают пенсионеров.

Напомним, что в Новосибирске ребенок попробовал ландыши и попал в реанимацию.