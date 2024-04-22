Новосибирский агроном назвал сроки высадки рассады

Агроном из Новосибирска назвал дачника сроки высадки рассады.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова заведующего кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета, кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, высадку рассады в открытый грунт следует осуществлять в тот момент, когда земля прогреется до +15 градусов.

Однако в связи с погодными условиями это может произойти не раньше чем к 10 мая.

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