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общество

Новосибирский агроном назвал сроки высадки рассады

Фото: АиФ-Новосибирск

Агроном из Новосибирска назвал дачника сроки высадки рассады.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова заведующего кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета, кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, высадку рассады в открытый грунт следует осуществлять в тот момент, когда земля прогреется до +15 градусов.

Однако в связи с погодными условиями это может произойти не раньше чем к 10 мая.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что садовод Макарова дала совет по борьбе с прожорливыми вредителями на огороде.

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Валерия Митрохина
Журналист

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