Новосибирску выделят дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог

Новосибирск получит дополнительное финансирование в 1 миллиард 300 миллионов рублей на ремонт дорог.

Губернатор Андрей Травников обратил внимание на необходимость ответственного выбора подрядчиков. Он призвал субъекты к более серьезному отношению к этому вопросу.

Глава региона также подчеркнул, что невозможно принимать отговорки о позднем доведении денег и подчеркнул, что в случае неспособности справиться с дополнительными объемами работ, субъектам следует отказаться от получения финансирования.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирске планируется ремонт 140 километров железных дорог.