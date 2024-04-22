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общество

Новосибирску выделят дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирск получит дополнительное финансирование в 1 миллиард 300 миллионов рублей на ремонт дорог.

Губернатор Андрей Травников обратил внимание на необходимость ответственного выбора подрядчиков. Он призвал субъекты к более серьезному отношению к этому вопросу.

Глава региона также подчеркнул, что невозможно принимать отговорки о позднем доведении денег и подчеркнул, что в случае неспособности справиться с дополнительными объемами работ, субъектам следует отказаться от получения финансирования.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирске планируется ремонт 140 километров железных дорог.

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Игорь Кириченко
Журналист

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