Под Новосибирском автомобиль зажало между фурами

В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех фур и машины.

На трассе в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого одно автотранспортное средство оказалось зажато между двумя фурами.

Инцидент зафиксировали у деревни Чахлово в понедельник, 22 апреля, днём. По данным очевидцев, автомобиль «превратился в груду металла, оказавшись между двумя грузовыми машинами».

Информация о пострадавших пока не подтверждена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пьяный бесправник угнал авто собутыльника и попался ДПС.