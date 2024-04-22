Под Новосибирском село Верх-Майзас оказалось под угрозой подтопления

Уровень воды в реке Майзас может достигнуть отметки 790 см.

Жители села Верх-Майзас в Кыштовском районе Новосибирской области получили предупреждение о возможном подтоплении прибрежных зон из-за повышения уровня воды в реке Майзас. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, с 23 по 26 апреля уровень воды в реке Майзас может достигнуть отметки 790 см, что превышает опасный уровень в 775 см.

Жителей, чьи дома могут оказаться под угрозой подтопления, рекомендуется принять меры по сохранности имущества, включая перемещение ценных вещей на верхние этажи.

В случае, если подтопление произойдет, жителей просят своевременно обратиться в МЧС и быть готовыми к эвакуации.

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