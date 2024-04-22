Спецоперация РФ на Украине: последние новости на утро 22 апреля

Сиб.фм собрал актуальную информацию об успехах российских военных в зоне СВО — по данным Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское, а также Оливовского Яра. Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Также были уничтожены 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка ДНР, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение врагу в районе населенного пункта Красногоровка, отразили две контратаки в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное. Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». Поражены 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново, отразили восемь контратак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское. Украина лишилась до 360 военнослужащих, боевой бронированной машины, 8 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, склада топлива.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Бойцы «Днепра» атаковали врага в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь, Берислав и Золотая Балка. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США.

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