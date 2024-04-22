Стали известны зарплаты директоров муниципальных предприятий Новосибирска

Пресс-служба администрации Новосибирска опубликовала данные о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных предприятий за 2023 год.

Больше всех зарабатывает начальник Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло — 225 573 рубля в месяц.

Директору МКП «Горэлектротранспорт» Константину Прокину платят 148 230 рублей, замдиректору МП «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому — 143 600 рублей. Добавим, начальник «МЕТРО МиР» Александр Мысик находится под следствием из-за многомиллионного ущерба.

Зарплата директора МУП «Пассажиртрансснаб» Константина Каплуновского в прошлом году была 137 057 рублей, главы МКП «НОВОСИБГОРТРАНС» («НГТ») Романа Дронова — 125 666 рублей в месяц.

Директор МУП «НЭСКО» Дмитрий Бачурин в 2023 году за свой труд получал 88 990 рублей, руководитель МУП «ПАТП-5» Валерий Ильенко — 60 426 рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области зарплата специалистов по китайскому языку выросла на 25 %.