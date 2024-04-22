Стало известно, сколько заработала мэрия Новосибирска на электросамокатах

Мэрия Новосибирска заработала 1,5 млн рублей на аренде электросамокатов в 2023 году. Это связано с размещением средств передвижения на земельных участках города. Об этом сообщает «МК Новосибирск».

В теплый сезон горожане могут арендовать транспорт через мобильные приложения. На данный момент в городе доступно более 4 300 электросамокатов.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии отметил, что при неблагоприятных погодных условиях услуга аренды самокатов будет немедленно приостановлена для обеспечения безопасности горожан и предотвращения помех работе коммунальных служб.

Власти также отметили, что компании, предоставляющие услуги аренды, нарушали условия соглашения и судебные решения, размещая транспортные средства в непредназначенных для этого местах.

По данным мэрии, если жители замечают электросамокаты в неположенных местах, они могут обратиться к компании с фото и временем нарушения для принятия мер по устранению нарушений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на 3,8 млн рублей оштрафовали подрядчика за срыв сроков ремонта дороги.