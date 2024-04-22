В Новосибирске на 3,8 млн руб оштрафовали подрядчика за срыв сроков ремонта дороги

Подрядчика оштрафовали на 3,8 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дороги в Новосибирской области.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о том, что в Новосибирске оштрафовали руководителя подрядной организации за срыв сроков ремонта региональной трассы.

По предварительным данным, прокуратура Черепановского района установила, что год назад муниципальный контракт на капитальный ремонт и содержание дороги «104 км а/д "Р-256" — Черепаново — Маслянино» был заключён между ТУАД и компанией-подрядчиком. Тогда, по условию документа, в октябре прошлого должны были закончиться все ремонтные работы.

Однако компания не уложилась в сроки и это привело к нарушению права неопределённого круга лиц на безопасные и качественные автомобильные дороги и невозможности надлежащего использования трассы.

Сейчас в отношении организации было возбуждено административное дело.

Напомним, что дорога от двух поселков до райцентра обвалилась в Новосибирской области