Ученые из Новосибирска завершили испытания протеза детской легочной артерии

В Новосибирске стартовала заключительная фаза испытаний первого отечественного самораскрывающегося клапана легочной артерии.

Этот клапан предназначен для пациентов с врожденными пороками сердца. Он устанавливается неинвазивно и может стать альтернативой открытой сердечной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперимент проводится в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина. Руководитель проекта, врач-хирург Илья Сойнов сообщил, что если результаты будут успешными, клапан планируется ввести в клиническую практику на следующий год.

В ходе последнего этапа исследования клапан был установлен минипигу. Он изготовлен из металла с памятью формы и может самостоятельно раскрываться в легочной артерии после установки через специальную систему доставки.

Российский клапан отличается от зарубежных аналогов более доступной ценой и широким размерным рядом, что позволяет его использовать как взрослым, так и детям. В ближайшие полгода будет проведено наблюдение за состоянием мини-пига и работой клапана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что разработка аспиранта из Новосибирска поможет выявить дефекты в деталях для самолетов.