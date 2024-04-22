В Новосибирске 25-летний парень украл ликер и позвал маму

В Новосибирске мужчина попался на краже дорогостоящего ликёра.

В Новосибирске 22 апреля сотрудники АБ «Гвардия» задержали 25-летнего мужчину, который попался на краже дорогостоящего ликёра.

Охранники вызвали полицию после того, как молодой человек пытался оправдать свои действия, утверждая, что взял напиток для покупки. Его мать, 60-летняя женщина, прибыла в магазин и начала громко ругаться, обвиняя сотрудников охраны в несправедливом задержании сына.

Она также утверждала, что молодой человек страдает психическими расстройствами, предъявляя поддельную справку. Как результат, мать и сын были доставлены в райотдел полиции для дальнейшего расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за неделю количество пожаров увеличилось в три раза.