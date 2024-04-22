В Новосибирске для белоснежного глухого кота Беляшика ищут дом

Зооволонтеры Новосибирска хотят найти хороших хозяев для глухого белого кота по имени Беляшик.

О поиске дома для животного пост на своей странице во «ВКонтакте» разместила активистка Вероника Панкратова.

Коту около трех лет, он кастрирован, ласков, игрив, знает лоток. Пристраивается Беляшик только в квартиру без самовыгула — на улице ему грозит опасность из-за глухоты.

Ранее начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Юрий Шмидт рассказал, могут ли болеть животные коронавирусом.