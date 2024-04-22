В Новосибирске изменили адрес выдачи разрешений на охоту

Прежде охотники приходили на улицу Жуковского, 100.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило о смене адреса выдачи разрешений на охоту для охотников города.

С 24 апреля текущего года услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также выдаче и аннулированию охотничьих билетов будут предоставляться по новому адресу: улица Красный проспект, 25, четвертый этаж, кабинет 420.

Это изменение коснется также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, которые смогут обращаться за бланками разрешений на охоту по указанному адресу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются снести 35 аварийных домов.