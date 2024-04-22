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вчера 21:20
общество

В Новосибирске собираются снести 35 аварийных домов

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Большая часть из них находится в Октябрьском районе.

В Новосибирске планируют снести 35 домов, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Большая часть из них расположена в Октябрьском районе — 15 объектов. Еще девять зданий находятся в Первомайском районе, четыре в Ленинском, по два дома в Дзержинском, Железнодорожном и Кировском, и один объект в Калининском районе. Всех жильцов уже расселили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ключи от квартир в старейшем долгострое Новосибирска получили 100 семей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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