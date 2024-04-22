В Новосибирске к июлю планируют закончить ремонт путепровода

В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на путепроводе над железнодорожными путями на улице Трикотажной.

Ответственным за проведение работ является ООО «Батал», с которым муниципальное учреждение «Гормост» заключило контракт в сентябре 2023 года. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

На конец прошлого года подрядчик выполнил часть работ, включая демонтаж половины конструкции путепровода, ремонт барьерных ограждений с одной стороны моста, подъездных путей и обновление 25% дорожного покрытия.

По условиям контракта, ООО «Батал» должно завершить разборку старой конструкции путепровода, отремонтировать вторую половину барьерных ограждений и подъездных путей, обновить оставшиеся 75% дорожного покрытия, провести ремонт деформационных швов и обеспечить безопасность движения с помощью дорожной разметки.

Планируется, что ремонтные работы будут завершены к июлю текущего года.

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