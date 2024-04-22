«Назвали тварью»: в Новосибирске мигрантка заявила в полицию после травли соседей из-за тараканов

В минувшие выходные настоящая война развернулась из-за тараканов в одном из домов на улице Хилокская в Новосибирске. Соседи обвинили мигрантку в том, что её квартира является рассадником опасных насекомых. Корреспондент Сиб.фм разбирался в конфликте.

Всё началось с того, что 20 апреля крик о помощи бросила одна из жительниц многоэтажных домов на улице Хилокской. Она рассказала, что уже «нет мочи» бороться с полчищами тараканов, которые бегут в подъезд из квартир мигрантов.

«К одним таким зашли в квартиру, женщина сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует»,

— сообщила объявившая войну мигрантам соседка.

Проблему вскрыла старшая по дому – Татьяна. Владельцу этой квартиры, по рассказам очевидцев, нет дела, что в ней творится.

«В итоге, они заявили: вам надо – вы и травите тараканов в этой квартире. Владелец постоянно скрывается от полиции и меняет номера. Наши жалобы в Роспотребнадзор и другие надзорные органы так и не увенчались успехом», — продолжает соседка.

В апреле жители дома решились на отчаянный шаг: они обработали дверь злополучной квартиры гелем, однако и это не помогло: тараканы продолжили расползаться по этажу, а вот старшая по дому получила отравление. Самих виновников антисанитарии в тот день дома не было.

После этого в подъезде появилось объявление, которое начиналось с обращения: «Тварь!» Мигрантке соседи объявили настоящую войну.

ОТВЕТКА

Мигрантка тоже оказалась не из робкого числа – она решила ответить обидчикам. После очередной потасовки в подъезде женщина сама решила вызвать наряд полиции, обвинив соседей в оскорблении.

«Приехавший полицейский, принял заявление у владелицы тараканов, снял записки с двери, прикрепил к ее заявлению и уже собрался уходить, но не тут-то было»,

- продолжают очевидцы.

Как заявляет старшая по дому Татьяна, соседи также написали заявление на нечистоплотную мигрантку. В качестве вещдока они приобщили ловушку для тараканов.

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сколько заявлений было написано из-за тараканов. Однако в полиции говорят, что обращений по поводу насекомых не поступало.

«В отдел полиции «Ленинский» никаких заявлений не поступало. По факту драки или других противоправных действий информация проверяется»,

- ответили Сиб.фм в пресс-службе ведомства.

Напомним, конфликты на Хилокской между русским населением и мигрантами случаются регулярно. Часто они связаны с нечистоплотностью приезжих, которые иногда и в туалет ходят во дворах.