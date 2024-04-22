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вчера 23:00
общество

В Новосибирске отремонтируют Краеведческий музей за 17 млн

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирский государственный краеведческий музей объявил о поиске подрядчика для проведения ремонта и гидроизоляции галерей.

Заявка размещена на сайте госзакупок. Победитель торгов должен выполнить около 200 работ к 31 августа, включая работы со стороны Красного проспекта и Первомайского сквера.

Участвовать могут подрядчики с лицензией на сохранение объектов культурного наследия. Гарантия на работы — 36 месяцев.

Заявки принимаются до 2 мая, начальная цена контракта — 17 850 510 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска завершили испытания протеза детской легочной артерии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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