В Новосибирске продлили срок закрытия улицы Северной еще на неделю

В Заельцовском районе Новосибирска сроки закрытия проезда по улице Северной продлены на неделю. Эту информацию подтвердил пресс-центр мэрии.

Работы по ремонту водопровода на участке около дома №29 начались 9 апреля. Это привело к временным изменениям в маршрутах трех автобусов и двух маршруток, исключив Северную из своих маршрутов.

Изначально планировалось завершить работы к понедельнику, 22 апреля. Однако сегодня стало известно о продлении сроков до 29 апреля.

До завершения ремонта автобусы и маршрутки будут следовать объездной схеме:

1. № 30 «Цветущая Плющиха – Ботанический ж/м», № 98 «Цветущая Плющиха – Ботанический ж/м»: по прямому направлению – по обычным маршрутам, в обратном направлении – через ул. Дмитрия Донского и разворот в районе остановки «Ботанический ж/м»;

2. № 33 «Ул. Учительская – Ботанический ж/м – Ул. Учительская»: через ул. Плановую, ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского;

3. № 28 «ПКиО „Заельцовский“ – Диагностический центр»: в прямом направлении – через ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского, в обратном направлении – по обычной схеме;

4. № 87 «Пос. Клюквенный – Ботанический ж/м»: через ул. Жуковского, ул. Дмитрия Донского и ул. Дачную.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к июлю планируют закончить ремонт путепровода.