В Новосибирске рассказали, когда пройдет инаугурация нового мэра

В мэрии Новосибирска 26 апреля состоится внеочередная сессия городского совета.

Сессия была назначена по случаю инаугурации Максима Кудрявцева, вновь избранного мэра города.

Напомним, что в феврале 2023 года заксобрание Новосибирской области приняло поправки, отменившие прямые выборы мэра Новосибирска, и соответствующие изменения были внесены в Устав города. В декабре того же года горсовет утвердил порядок проведения конкурса на пост главы города после того, как глава города Анатолий Локоть ушел в отпуск, а затем подал в отставку.

На последней сессии 16 апреля городской совет депутатов избрал Максима Кудрявцева новым мэром Новосибирска.