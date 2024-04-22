В Новосибирске таможенники изъяли 108 килограмм насвая у пассажиров

За 2024 год таможенники изъяли 108 килограмм насвая у пассажиров.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, в международном аэропорту Новосибирска Толмачёво за этот год сотрудники изъяли 108 килограмм насвая у пассажиров. Самая крупная партия составила 5,14 кг.

Таким образом, было возбуждено порядка 75 административных дел по статьям «Недекларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и ограничений».

Напомним, что многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.