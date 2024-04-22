В Новосибирской области ожидается похолодание до -8 градусов

В начале недели в Новосибирской области ожидается похолодание.

Местами температура воздуха опустится до -8 градусов. Это прогнозируют синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По данным на понедельник, 22 апреля, дневная температура поднимется до +7...+12 градусов, в отдельных районах даже до +17. Прогнозируются небольшие дожди и ветер силой 8-13 метров в секунду, идущий в северо-западным направлении.

На вторник, 23 апреля, ожидается ночное похолодание до -2...+3 градусов, местами до -8. Днем потеплеет до +2...+7 градусов. По всей области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть в северном направлении со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском село Верх-Майзас оказалось под угрозой подтопления.