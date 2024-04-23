Для участников «Тотального диктанта» в Новосибирске самым сложным словом стало «вырастишь»

Слово «вырастишь» стало самым орфографически сложным для участников «Тотального диктанта» в Новосибирске.

Больше всего ошибок пишущие допустили в пунктуации, сообщила ТАСС глава городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман. Она отметила, что, скорее всего, в этом году будет меньше «пятерок», чем в прошлом, так как было много моментов, вызвавших у пишущих сложности.

«В частности, такое правило — придаточная часть предложения, которая находится внутри, выделяется с двух сторон запятыми, но сложность оказалась в том, что в последнем предложении диктанта еще и тире оказалось обязательным, потому что это тире между подлежащим и сказуемым. В топ орфографических ошибок вышло слово «вырастишь», которое пишется через «и», — сказала специалист.

Также были ошибки в написании слов «задолго» и «подолгу», которые некоторые разделили на части, в «почерк», «клеенчатый». А «рано умершая художница» многие писали слитно.

Ранее мы рассказывали, что впервые в истории акции «Тотальный диктант» писал наравне с людьми искусственный интеллект.