Клемешов призвал бизнесменов Новосибирска принять участие в субботнике

Олег Клемешов поручил принять участие подрядчикам в субботнике в Новосибирске.

23 апреля на аппаратном совещании врио мэра Новосибирска Олег Клемешов объявил подрядчикам, что те должны привести в порядок свои строительные площадки и дороги, где ведутся работы.

Олег Клемешов предложил привлечь к городскому субботнику не только крупные, но и мелкие компании. Необходимо помыть ларьки, дороги, убрать территории внутри кварталов. Сотрудники УК должны убрать мусор возле домов и на контейнерных площадках.

Напомним, что в Новосибирске общегородской субботник пройдет 27 апреля