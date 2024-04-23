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общество

Клемешов призвал бизнесменов Новосибирска принять участие в субботнике

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Олег Клемешов поручил принять участие подрядчикам в субботнике в Новосибирске.

23 апреля на аппаратном совещании врио мэра Новосибирска Олег Клемешов объявил подрядчикам, что те должны привести в порядок свои строительные площадки и дороги, где ведутся работы.

Олег Клемешов предложил привлечь к городскому субботнику не только крупные, но и мелкие компании. Необходимо помыть ларьки, дороги, убрать территории внутри кварталов. Сотрудники УК должны убрать мусор возле домов и на контейнерных площадках.

Напомним, что в Новосибирске общегородской субботник пройдет 27 апреля

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Нина Раневская
Журналист

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