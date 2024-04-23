Лофт на Станиславского: стартовали продажи лотов в апарт-отеле от ГК «Расцветай»

Апарт-отель «Лофт.Наука» на Станиславского, 25 — новый проект компании.

Многофункциональный комплекс, расположенный на одной из самых крупных магистралей левобережья Оби, аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, стильные просторные лофты под различные бизнесы, велнес и фитнес студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля. Выпить чашку горячего кофе, купить необходимых продуктов, позаниматься йогой, не тратя времени на дорогу, согласитесь именно так хотят организовать свою жизнь большинство современных людей.

На месте апарт-отеля «Лофт.Наука» раньше располагалось одно из старейших научных издательств в России. В связи с чем, одна из задач проекта ГК «Расцветай» — подчеркнуть достоинства исторической архитектуры.Для покупателя же это сразу несколько преимуществ: с одной стороны, жизнь в здании с историей, с другой — уютное пространство, адаптированное под динамичный темп мегаполиса.

Пятиметровые потолкиапарт-отеля «Лофт.Наука» и его окна высотой 3,5 метра отсылают нас к индустриальным архитектурным традициям. Декоративные арки на фасаде объекта акцентируют внимание на коммерческих помещениях, расположенных на первой линии улицы Станиславского с высоким пешеходным трафиком и делают здание элегантным и презентабельным.

Лоты со вторым светом – это возможность реализовать любые дизайнерские решения и создать свое уникальное жилье.

Архитектурные, планировочные и интерьерные решения лотов и подъездных холлов проекта ГК «Расцветай» выполнены в эффектной эстетике стиля лофт.

Одно из главных преимуществ лотов апарт-отеля «Лофт.Наука»— второй свет. Этот архитектурный прием визуально увеличивает пространство и делает его светлее. Кроме того, двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских решений.Вертикальные квартиры – универсальны. В них гармонично размещаются семьи с детьми и те, кто живет один, представители творческих и публичных профессий.

Места общего пользованияапарт-отеля «Лофт.Наука» учитывают насыщенный ритм жителей мегаполиса, которым важно успеть всё и сразу. Лобби разделено на сервисные помещения, зону ресепшн и места для отдыха, где резиденты не мешают друг другу.

Современный урбанистический стиль апарт-отелю «Лофт.Наука» придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту.

Управлением апарт-отеля «Лофт.Наука» занимается профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NET», представленная сетью апарт-отелей в Новосибирске с объёмом более 250 номеров. Управляющая компания дает инвесторам возможностьежемесячного дохода до 50 000 рублей без необходимости личного участия в процессе управления апартаментами*.

«ГОСТИНИЦ.NET» выполняет ремонтно-отделочные работы, комплектацию лота в апарт-отеле «Лофт.Наука мебелью и техникой «под ключ», ищет арендаторов и следит за материально-техническим состоянием недвижимости. Даже находясь в другом городе, собственнику лота можно не волноваться за сохранность имущества.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск,

ул. Орджоникидзе, 23



тел. +7 (383) 255-00-83

лофтнаука.рф

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