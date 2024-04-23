МЧС Новосибирска объявило экстренное предупреждение из-за паводка

В Новосибирске продолжается критическая ситуация с паводками.

Высокий уровень воды был зафиксирован в реке Майзас в Новосибирской области, где количество воды увеличивается до сих пор, и в период с 23 по 26 возможно подтопление ближайших участков. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

В связи с увеличением воды жителям прибрежных территорий специалисты МЧС советуют поднять все ценные вещи на верхние этажи или чердак, а о случившемся подтоплении обязательно сообщить спасателям по номеру 101, 112 или 23-99-999.

Напомним, что стала известна погода на май в Новосибирске