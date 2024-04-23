сегодня
23 апреля, 09:44
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 93.25 | eur 99.36
сегодня
23 апреля, 09:44
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 93.25 | eur 99.36
сегодня 08:30
общество

МЧС Новосибирска объявило экстренное предупреждение из-за паводка

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске продолжается критическая ситуация с паводками.

Высокий уровень воды был зафиксирован в реке Майзас в Новосибирской области, где количество воды увеличивается до сих пор, и в период с 23 по 26 возможно подтопление ближайших участков. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

В связи с увеличением воды жителям прибрежных территорий специалисты МЧС советуют поднять все ценные вещи на верхние этажи или чердак, а о случившемся подтоплении обязательно сообщить спасателям по номеру 101, 112 или 23-99-999.

Напомним, что стала известна погода на май в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в