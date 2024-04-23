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общество

Стала известна погода на май в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на май.

По данным синоптиков “Яндекс. Погоды”, 1 мая в Новосибирске ожидается +11 градусов и дождь.

В среду, 7 мая, прогнозируется +14 градусов, без осадков и солнце весь день.

9 мая ожидается +13 градусов, местами будет облачно. С 14 числа ожидается самая теплая температура за месяц — до +19 градусов.

В конце месяца температура продержится примерно также, местами будет от +12 до +17 градусов.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы даты мощнейших магнитных бурь в мае 2024 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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