Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о любимых местах в городе

Новоизбранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал о своих любимых местах в городе.

Кудрявцев отметил, что любит природу и архитектуру Новосибирска. Он говорит, что любит гулять по Михайловской набережной, бегать вокруг Центрального парка.

«Руководящая работа — это всё же более сидячий образ жизни, а от него могут прилипать лишние килограммы. Поэтому моё утро начинается с пробежки. В 5:15 я встаю, в 5:30 уже выхожу на дорожку. Обычно бегу пять километров», — говорит Кудрявцев.

Среди своих любимых мест Новосибирска, градоначальник выделил Михайловскую набережную, Центральный парк, Заельцовский парк, НОВАТ. Также Кудрявцев выделил ЛДС «Сибирь-Арену».

«Я фанат нашей хоккейной команды. У нас и болельщики уникальные. Готовы аплодировать и за поражение, если команда выкладывалась в игре», — сказал мэр.

Глава Новосибирска также поделился мыслями о создании пляжа рядом с ЛДС. По словам Кудрявцева, сейчас обсуждают вопрос о создании центра единоборств и футбольного поля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска Кудрявцев назвал три причины образования пыли в городе.