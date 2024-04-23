Мэр Новосибирска выйдет убирать улицы на общегородском субботнике 27 апреля

Мэр города Максим Кудрявцев примет участие в субботнике.

Как сообщает МК в Новосибирске, ссылаясь на слова мэра города Максима Кудрявцева, 27 апреля пройдет общегородской субботник, в котором он примет участие.

«Я тоже пойду на субботник. Это хорошая традиция, когда мы собираемся, выходим с инвентарём и приводим территорию в порядок, как у себя дома», — рассказал мэр.

Он также отметил, что к уборке территорий подключится большинство компаний.

Напомним, что мэр Новосибирска Кудрявцев назвал три причины образования пыли в городе.