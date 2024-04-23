Новосибирская пловчиха отказалась выходить на старт чемпионата России

Виталина Симонова, известная пловчиха из Новосибирска, отказалась выходить на старт финального заплыва женской комбинированной эстафеты на чемпионате России по плаванию.

Ее отсутствие оказало существенное влияние на состав сборной Новосибирской области, которая не смогла выступить в полном составе из-за этого. Об этом пишет VN.ru.

Симонова объяснила свое решение разногласиями с тренером при формировании состава команды. В свою очередь, главный тренер не комментировал ситуацию.

Партнёры Симоновой по команде выразили разочарование ее решением, так как надеялись на успешное выступление в эстафете.

Вечером того же дня Виталина Симонова завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров брассом на сольном выступлении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске частная Футбольная Школа «Динамо» выиграла первенство города по мини-футболу.