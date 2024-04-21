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спорт

В Новосибирске частная Футбольная Школа «Динамо» выиграла первенство города по мини-футболу

Фото: ФШ "Динамо"

Новосибирская Футбольная Школа «Динамо» 2011 года выиграла первенство по мини-футболу.

На стадионе спортивного комплекса «Заря» в Новосибирске прошло зимнее первенство по мини-футболу, которое длилось около четырех месяцев. В соревнованиях участвовали лучшие команды города.

По результатам долгого турнира легендарный футбольный клуб Льва Яшина «Динамо» в Новосибирске одержал победу, заняв первое место. В финальном матче ФШ Динамо обыграли ДЮСШ Олимпик-К в серии пенальти 4:3.

В состав команды вошли ребята 2011 года рождения, которые занимаются под руководством тренера Чухова Юрия Николаевича.

Сегодня в спорткомплексе «Заря» команду торжественно наградили медалями за отличную игру.

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Валерия Митрохина
Журналист

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