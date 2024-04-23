Новосибирский певец Шура рассказал о сложных отношениях с матерью и желании завести детей

По словам Шуры, его мама его побаивается.

В интервью «СтарХиту» артист рассказал, что видится с родительницей очень редко, только во время гастролей в Новосибирске, в основном они общаются по телефону.

«Мне кажется, мама меня побаивается. Мы длительное время не общались, и сейчас мы далеко друг от друга, и связь у нас только по телефону. Я люблю ее, мама — это мой род, а род надо чтить», — сказал исполнитель.

Также Шура поделился своей мечтой — стать отцом. Своих детей у него пока нет, но в прошлом году он рассказывал про отношения с некой женщиной — четырежды мамой, которая готова ему родить.

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