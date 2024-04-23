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общество

Охотник на «оленей за рулем» появился в Новосибирске

Фото: Telegram АСТ-54 Black

В Новосибирске неизвестный клеит на авто нарушителей правил парковки желтые наклейки с надписью «Я паркуюсь, как олень».

Наклейки уже есть машинах, оставленных на тротуарах и у подъездов на «Европейском берегу», сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Мнение подписчиков разделилось. Часть из комментаторов похвалила неизвестного блюстителя порядка, другие же отметили, что он испортил транспорт, и усомнились в том, что наклейку можно будет полностью убрать.

Ранее мы рассказывали, что фотоловушки для нарушителей ПДД установили еще на 4 перекрестках Новосибирска.

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Галина Чебыкина
Журналист

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