Петицию для открытия станции метро «Университет» создали жители Новосибирска

Жители Академгородка Новосибирска подписывают петицию, в которой обращаются к власти с просьбой открыть станцию «Университет».

Эта станция, по мнению горожан, нужна из-за строительства новых корпусов НГУ и увеличения пробок на дорогах.

Также новосибирцы выступили за продление пути электропоездов южного направления до станции «Новосибирск Восточный» через «Гагаринскую».

«У станции «Гагаринская» находится четыре офисных здания, Новосибирский областной суд, гостиница, завод и несколько жилых многоэтажек. Продление маршрута позволяет добраться без длительных пересадок в перегруженное метро и автобусы, экономит много сил и времени», — подчеркивают авторы петиции.

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