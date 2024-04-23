Под Новосибирском отключили горячую воду из-за паводка

В Бердске Новосибирской области временно отключили горячую воду с 16:00 23 апреля. Об этом сообщил мэр города Роман Бурдин.

Ограничение связано с резким увеличением мутности воды в водоемах области из-за наступившего паводка. Эта вода поступает в водоочистные станции. Для избежания снижения напора холодной воды было принято решение временно отключить горячую воду.

Питьевая вода поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Ограничение продлится около двух суток, до 25 апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новоизбранный мэр Новосибирска рассказал, что город надо застраивать по управляемому сценарию.