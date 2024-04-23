Под Новосибирском отправили в СИЗО таксиста после убийства пассажира и массовой драки

В Венгеровском районном суде Новосибирской области заключили под стражу вернувшегося с СВО Эдуарда Ерощенко. Мужчина вместе со своей сестрой, многодетной матерью устроил поножовщину, приехав по вызову в такси. Женщину пока отпустили под подписку о невыезде.

Драка с поножовщиной в селе Кыштовка произошла вечером в субботу, 20 апреля. Как рассказывают очевидцы, трое мужчин, один из них на костылях, посидели в гараже, после этого решили вызвать такси.

Как рассказывают очевидцы, Эдуард Ерощенко вернулся домой с СВО и ездил на «Жигулях» по Кшытовке. Когда трое мужчин подошли к машине, началась потасовка, блеснуло лезвие ножа. Один из подошедших к машине мужчин по имени Сергей был повален на землю.

Вид крови заставил напавших мужчину и женщину остановиться. Была вызвана бригада скорой помощи, которая увезла раненого в больницу. Там Сергей скончался, а тем временем, по улицы ещё долго бегала целая компания дерущихся на палках.

В воскресенье Эдуард Ерощенко и его сестра, судимая мать шестерых детей Мария были задержаны. С ходатайством об аресте мужчины следователи вышли в суд только сегодня, служители Фемиды поддержали требование стороны обвинения.

«Постановлением Венгеровского районного суда от 23.04.2024 удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня 2024 года в отношении Ерощенко Эдуарда, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного статьёй 105 части 1 УК РФ»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области.

Сиб.фм также было известно, что неоднократно судимая Мария Ерощенко, которая прославилась на всю страну, побывав год назад в эфире Первого канала, также была задержана и доставлена в местный отдел полиции. Но женщина подозревалась в совершении другого преступления.

В этой массовой драке травмы получил ещё один человек. Возможно, данное деяние будет квалифицировано уже по другой уголовной статье. Однако в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области добавили, что с ходатайством об аресте Марии Ерощенко в Венгеровский районный суд следователи не выходили. Пока рецидивистка, за плечами которой несколько ходок, находится под подпиской о невыезде.