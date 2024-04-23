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общество

Под Новосибирском зафиксировали на 89% меньше термоточек, чем в прошлом году

Фото: МЧС НСО

В 2023 году за аналогичный период было зафиксировано 1300 термоточек.

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона зафиксировали 152 термические аномалии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.

По данным МЧС, в 2023 году за аналогичный период было зафиксировано 1300 термоточек. Орлов отметил, что количество аномалий снизилось на 89% из-за погодных условий.

Орлов также добавил, что в текущем году ожидается сложный пожароопасный период из-за прохождения паводка и высоких температур воздуха в мае. По его словам, Новосибирская область готова к этому периоду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в некоторых районах Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность.

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Игорь Кириченко
Журналист

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