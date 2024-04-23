сегодня
23 апреля, 21:33
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
23 апреля, 21:33
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня 20:17
общество

В некоторых районах Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность

Фото: МЧС НСО

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает о высокой пожароопасности в четырёх районах региона.

По данным «Западно-Сибирского» гидрометцентра, с 24 по 28 апреля ожидается повышенный риск возникновения природных пожаров в Купинском, Баганском, Доволенском и Карасукском районах.

Спасатели призывают быть осторожными с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях тёплой и сухой погоды.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или по телефону «112».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в Кыштовском районе из-за паводка закрыли дорогу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в