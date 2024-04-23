В некоторых районах Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает о высокой пожароопасности в четырёх районах региона.

По данным «Западно-Сибирского» гидрометцентра, с 24 по 28 апреля ожидается повышенный риск возникновения природных пожаров в Купинском, Баганском, Доволенском и Карасукском районах.

Спасатели призывают быть осторожными с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях тёплой и сухой погоды.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или по телефону «112».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в Кыштовском районе из-за паводка закрыли дорогу.