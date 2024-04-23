В Новосибирской области в Кыштовском районе из-за паводка закрыли дорогу

Дорогу размыло вдоль водопропускной трубы.
В результате паводка в Кыштовском районе временно закрыли дорогу на 13-м километре трассы «Новоложниково-Бакейка-35 км трассы Н-1702». Об этом пишет Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.
Ограничения действуют до ликвидации разрушений, вызванных паводком.
По сообщению ведомства, проезжая часть пострадала вдоль водопропускной трубы. Водителей просят быть бдительными и обходить опасное место по альтернативной дороге Н-1703 «Новоложниково-8 км трассы Н-1702».
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области восстановили переправу, которую размыло паводком.