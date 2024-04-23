Посевная кампания началась в Новосибирской области

Аграрии Новосибирской области приступили к весенним полевым работам.

Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, передает «Интерфакс».

«Официально стартовала весенняя полевая кампания, первые 14 предприятий вышли на поля, работают по прибивке влаги, 7 тысяч 154 гектара на вчерашний день было прибито влаги», — рассказал замминистра.

Первыми сезон открыли хозяйства в Баганском, Купинском, Здвинском и Тогучинском районах.

За неделю доппроверку прошли 1,3 тысячи тонн семян, докуплено четыре тысячи тонн минеральных удобрений — всего для нужд региона таких заготовлено 132 тысячи тонн.

Ранее в Заксобрании Новосибирской области потребовали контроля цен на ГСМ во время посевной.