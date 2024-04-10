В Заксобрании Новосибирской области потребовали контроля цен на ГСМ во время посевной

Контроля цен на ГСМ во время посевной потребовали в Заксобрании Новосибирской области.

В Новосибирской области в ближайшее время начнется период посева, в связи с чем депутаты Законодательного собрания региона рекомендовали министерству сельского хозяйства направить аграриям все имеющиеся средства поддержки.

Депутат Александр Тепляков предложил контролировать цены на горюче-смазочные материалы во время посевной, так как аграриям необходимо 44,5 тысяч тонн топлива, но сейчас у них есть только 24,3 тысячи тонн.

В свою очередь, член комитета по аграрной политике Андрей Биль отметил, что в Новосибирской области стали покупать меньше техники, так как инвестиционные кредиты недоступны сельхозпредприятиям, поэтому он считает, что нужно увеличивать дотации в сельское хозяйство и увеличивать производство.

Напомним, что глава Новосибирска высказался о качестве уборки улиц.