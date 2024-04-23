Скончалась известная в Новосибирске зоозащитница Екатерина Голобородько

24 апреля новосибирцы проводят в последний путь активистку, защитницу животных 35-летнюю Екатерину Голобородько.

В группе «ГБР_ZOO_НСК» во «ВКонтакте сообщили, что волонтера не стало 20 апреля. Коллеги называют ее душой команды, человеком, который видел только хорошее даже в самых сложных ситуациях, находил оправдание ужасным поступкам людей, всегда и всем помогал.

«Человек, рядом с которым не страшно было идти рядом, а если и страшно, то всегда с улыбкой! Она спасала нас тысячу раз! Она была рядом в самые сложные времена!» 2014говорится в посте.

Попрощаться с Екатериной могут все неравнодушные новосибирцы 24 апреля с 10:00 до 11:00 в крематории «Закаменском».

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