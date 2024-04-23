Сотруднику МВД с инвалидностью выплатили 1,4 млн руб в Новосибирске

В Новосибирске с работодателя взыскали 1,4 миллион рублей.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд обязал работодателя выплатить сотруднику МВД с инвалидностью 1,4 миллион рублей.

Уточняется, что ранее местный житель получал компенсацию за причинение вреда здоровью во время службы, однако в 2021 году сумму выплат уменьшили. Работодатель аргументировал это тем, что произошли изменения порядка назначения и выплаты пособий.

В связи с чем мужчина обратился в прокуратуру Новосибирской области с просьбой о помощи и суд встал на его сторону.

В результате с работодателя взыскали 1,4 миллион рублей.

Напомним, что в Новосибирске суд оставил в колонии экс-главу подразделения РЖД Кудрявцева.