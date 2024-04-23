Травников наказал обеспечить максимальную безопасность на праздновании 9 Мая в Новосибирской области

Обеспечение безопасности на мероприятиях, посвященных Дню Весны и Труда, Дня Победы, обсудили 22 апреля на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Глава региона отметил, что при организации таких важных мероприятий ключевая задача — обеспечить максимальную безопасность людей.

С докладами на заседании выступили исполняющий обязанности главы Новосибирска Олег Клемешов и заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Пономарев. Ответственным исполнителям поручено реализовать комплекс дополнительных мер для предотвращения происшествий.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске запустят салют над оперным театром на День Победы.