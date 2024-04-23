В Москве арестовали 6 фигурантов дела об убийстве байкера

В Москве арестованы все шесть фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева, их в СИЗО на два месяца.

«Еще двоих фигурантов дела об убийстве Кирилла Ковалева на парковке суд отправил под арест. По версии следствия, Аббасов Шохрат Низами оглы наносил ножевые ранения Ковалеву. Аббасова Исахана Бахтияра оглы обвиняют в пособничестве. Он предоставил машину, на которой пытались скрыться преступники. Ранее в СИЗО отправили Шахина Аббасова, Нахида Гусейнова, Бахтияра Аббасова и Низами Ису оглы Аббасова», — говорится в посте паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

По информации SHOT, семье убитого байкера продолжают поступать угрозы от родственников и друзей Аббасовых, а седьмой фигурант находится в розыске и в бегах.

Отец убийцы Низами после трагедии обращался к родителям погибшего, пытался замять дело деньгами. Низами Аббасов, в квартире которого нашли 72 млн рублей, заявил, что копил эти деньги за десять лет. По версии следствия, он финансировал своего сына после убийства, помогая ему скрываться от полиции.

Напомним, 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом Кирилла в область паха, пока его друзья пытались разобраться с местным жителем, возмущенным припаркованной «Камри». Байкер впал в кому и вскоре скончался в больнице.

Во время происходящего Шахин называл себя «вором в законе» и позвал своего брата, который начал конфликтовать с Кириллом и мужчиной, живущим на первом этаже дома.

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