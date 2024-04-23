В Новосибирске мигрантам помешали таксовать у аэропорта

Иностранным гражданам запретили работать в такси.

В Новосибирске около Международного аэропорта Толмачёво прошел рейд на нелегальных таксистов — его провели правоохранительные органы области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В результате чего были пойманы мигранты, которые работали без государственной регистрации и специального разрешения.

Сейчас в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье “незаконная предпринимательская деятельность”, за что мигрантам грозит штраф до 2 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске в аэропорту и на вокзале в ходе рейда проверили 700 мигрантов.