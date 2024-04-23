В Новосибирске мигрантку заставили заплатить 9000 рублей после массовой атаки тараканов

В «нехорошей квартире» на улице Хилокской в Новосибирске вчера, 22 апреля, вновь бушевали страсти. На этот раз навестить мигрантку с тараканами пришли следователи и полицейские. Они то и сработали в качестве дезинсекторов. За это уроженке Узбекистана пришлось отдать 9 тысяч рублей.

Борьба с «нехорошей квартирой» в доме на улице Хилокской в Новосибирске развернулась в конце прошлой неделе. Соседи обвинили уроженку Узбекистана в том, что арендованная приезжими квартира превратилась в рассадник антисанитарии и тараканов.

«Зашли в квартиру, женщина сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует»,

— сообщила объявившая войну мигрантам соседка.

Старшая по дому Татьяна пыталась вразумить плохо говорящих по-русски мигрантов и заставить обработать квартиру от тараканов, но этого не удалось. После этого кто-то из соседей (кто именно – не установлено) обработал дверь однокомнатной квартиры сильнодействующим средством для уничтожения тараканов. Эффект был лишь один: отравилась старшая по дому.

Последний из скандалов в минувшие выходные закончился тем, что мигрантка сама заявила, что напишет заявление на «травящих её» соседей. После огласки ситуации – вопрос взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В этот же день квартиру посетила целая делегация.

Потравили за 9 тысяч

Посмотреть на тараканов приехали и полицейские, и следователи. Особенно местные жители отмечают начальника отделения полиции №7 "Кирпичный" Дениса Скоробогатова.

«Он уже давно нам знаком, когда мы с ним познакомились, исполнял обязанности участкового. Это человек с большой буквы, всегда найдет нужные слова, успокоит, подскажет, поможет и решит любую, казалось бы, не разрешимую проблему. Так было и сегодня, хозяева 28-ой квартиры не получили тяжкие телесные повреждения, а их любящие соседи не оказались на скамье, — описывают вчерашний визит активисты.

– Хорошо, что к нам приехал именно Денис Вячеславович, любой другой его коллега, не смог бы так профессионально привести в чувства разъяренных жителей пострадавшего от тараканов дома».

Как рассказали жители Хилокской, дверь квартиры с тараканами вскрыли. За это мигранты заплатили пять тысяч рублей. Ещё 4 000 арендонаниматели заплатили за санитарную обработку однёшки – на этот раз услуга была добровольно-принудительной.

«Во сколько им станет дезинсекция подъезда, мы даже узнавать не хотим, но 3-4 часа всему подъезду завтра придется сидеть на улице, покинув свои квартиры с детьми и животными», — добавляют очевидцы.

Также соседи мигрантов утверждают, что следователи СКР возбудили дело. Правда, статью назвать не смогли. Однако в ведомстве пока заявляют, что проводится лишь проверка.

Во время операции по уничтожению тараканов, мигрантка и ещё двое нерусских мужчин пытались хамить соседям, но бойкие женщины их быстро уняли.