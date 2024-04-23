В Новосибирске осудили беглецов из МЛС — их поймали в другом регионе

Сбежавшим заключенным дали по пять лет строгого режима.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, летом 2021 года двое заключенных находились на территории хозяйственного двора колонии-поселения ИК-8, отогнули профлист и сбежали.

В результате их смогли поймать только через два месяца в Тюменской области.

Таким образом, Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении заключенных — одному из них назначили 5,4 года лишения свободы, другому – 5,3 года.

Также суд удовлетворил исковые требования ГУФСИН России и с осужденных взыскали более 1,3 миллиона рублей, которые ранее были потрачены на розыск.

Напомним, что в Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели».