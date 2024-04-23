В Новосибирске при строительстве моста нашли нарушения на 3 млрд

Требования об устранении нарушений при строительстве моста рассматриваются в суде.

В ходе проверки строительства четвертого моста, который строится по концессионному соглашению, были выявлены несоответствия проектной документации на сумму 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Новосибирской области.

По словам заместителя генерального директора группы «ВИС» Сергея Юдина, ООО «Сибирская концессионная компания» планировала завершить строительство моста через Обь к концу 2024 года, но сроки могут быть сорваны из-за выявленных несоответствий.

В настоящее время вопросы о необходимости исправления ошибок при строительстве моста рассматриваются в суде по инициативе главы Контрольно-счетной палаты Елены Гончаровой. Она отметила, что проверка объекта также проводилась представителями Казначейства РФ.

Гончарова также отметила, что мост не является единственным областным объектом, строящимся в рамках государственно-частного партнерства, который не уложился в установленные сроки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском зафиксировали на 89% меньше термоточек, чем в прошлом году.