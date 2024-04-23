В Новосибирске рыбак провалился под лед и повредил лицо

В Новосибирске спасатели помогли мужчине, который провалился под лед.

Как сообщается в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте», сегодня, 23 апреля, спасатели помогли мужчине, который провалился под лед.

Так, мужчину 1974 года рождения заметил очевидец. Со слов самого пострадавшего, он рыбачил и провалился под лед, и находился в воде около пяти минут. Он выбрался на поверхность, но острый лед повредил ему лицо.

«Спасатели МАСС эвакуировали пострадавшего на берег, далее в расположение, где передали мужчину бригаде врачей. Мужчина получил общее переохлаждение средней тяжести, обморожение конечностей 1-2 степени», — гласит пост.

Напомним, что в Новосибирске стали известны причины смерти зоозащитницы Екатерины Голобородько.