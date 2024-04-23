сегодня
24 апреля, 00:58
пробки
0/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
24 апреля, 00:58
пробки
0/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
вчера 23:35
общество

В Новосибирске спасатель вернул домой орущего на дереве 3 дня кота

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирский спасатель стал единственным человеком, которому удалось снять с дерева кота, просидевшего там три дня.

Механик пожарно-спасательной части № 19 по охране Дзержинского района Новосибирска Данил Нестеров возвращался с работы, когда к нему подошли соседи и попросили помочь несчастному животному, который уже несколько дней орал на вершине дерева.

Задача для опытного сотрудника МЧС не стала сложной. Часть пути вверх он преодолел по лестнице, далее — по веткам и стволу. Он взял кота и спустил вниз, где осмотрел и нашел на ошейник с контактами хозяев питомца. Мурлыку вернули домой.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске зооволонтеры ищут семью для глухого кота Беляшика.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в